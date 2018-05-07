Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии во время празднования

После матча 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" — "Хаддерсфилд" (0:0) прошла церемония чествования "горожан". Во время празднования украинский игрок задел трофей, однако ему на помощь тут же пришли организаторы и быстро подняли кубок.

Oleksandr Zinchenko tirando el trofeo de la Premier 😅 pic.twitter.com/Ui3xMd5Wd8— Footbie España (@footbieES) May 7, 2018

Ранее сообщалось, что Зинченко опроверг информацию о недовольстве Англией.