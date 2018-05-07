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Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
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Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии во время празднования 

Газета.Ru 2 часа назад
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко случайно задел кубок, который был вручен клубу за победу в чемпионате Англии, сообщает "Советский спорт".
После матча 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" — "Хаддерсфилд" (0:0) прошла церемония чествования "горожан". Во время празднования украинский игрок задел трофей, однако ему на помощь тут же пришли организаторы и быстро подняли кубок.
Ранее сообщалось, что Зинченко опроверг информацию о недовольстве Англией.
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