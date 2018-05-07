FIFA оценила готовность воронежских стадионов к ЧМ-2018 по футболу 

«Чайка» и «Локомотив» вошли в число лучших площадок страны. Делегаты FIFA высоко оценили готовность воронежских стадионов «Чайка» и «Локомотив» к чемпионату мира по футболу. Об этом врио руководителя областного управления физкультуры и спорта Владимир Кадурин сообщил на пресс-конференции в понедельник, 7 мая. Обследование площадок провели после зимы. Из максимальных 10 баллов стадион «Чайка» набрал 7,5 балла, а стадион «Локомотив» — 7,2 балла. Оценку выше получила только одна площадка, расположенная в Краснодарском крае (7,8 балла). Таким образом, «Чайка» и «Локомотив» попали в топ-3 лучших стадионов ЧМ-2018. — Это очень высокая оценка. Мы довольны. Всё сделали для того, чтобы команде Марокко было комфортно тренироваться, — отметил Владимир Кадурин. Стадион «Чайка» станет тренировочной базой для марокканских футболистов, а «Локомотив» будет одной из трёх резервных площадок, готовых к приёму любой команды в случае непредвиденных ситуаций. Оба воронежских стадиона будут переданы в управление оргкомитета чемпионата мира по футболу с 1 июня по 25 июля. Ранее стали известны требования сборной Марокко. О чём попросили спортсмены, смотрите здесь. Слухи о том, что Марокко приедет в Воронеж на время ЧМ-2018, появились ещё в конце декабря 2017 года, в январе предполагаемым местом проживания футболистов назвали отель Marriott, а тренировочной площадкой — стадион «Чайка». В феврале FIFA официально подтвердила эту информацию. Резервной площадкой для спортсменов станет стадион «Локомотив». Футболисты проведут открытую тренировку, на которую смогут попасть 500 воронежцев. Правда, дата её проведения пока неизвестна. Попасть на стадион зрители смогут по приглашению оргкомитета чемпионата. Всего у команды Марокко будет три выездных матча — в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Если всё сложится удачно, то спортсмены вернутся в Воронеж, а если нет, то возможно улетят домой прямо из Калининграда, отметил Владимир Кадурин. Самые интересные факты о марокканском футболе, игроках и болельщиках смотрите в материале «Вести-Воронеж». Дарья Крымова
Фото — пресс-центр правительства Воронежской области