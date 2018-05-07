FIFA оценила готовность воронежских стадионов к ЧМ-2018 по футболу 

Вести Воронеж: последние новости

Футболисты воронежского «Факела» одержали первую победу за последние несколько месяцев

Воронежские рыбаки снова массово выходят на тонкий лёд водохранилища

Как воронежские дорожники готовятся к приезду сборной Марокко по футболу