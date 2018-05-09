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«ПСЖ» четвертый раз подряд выиграл Кубок Франции
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«ПСЖ» четвертый раз подряд выиграл Кубок Франции 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Парижский клуб "Пари Сен-Жермен" четвертый раз подряд 12-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции по футболу. В финальном матче парижане одержали победу над клубом "Ле Эрбье" со счетом 2:0.
В составе победителей мячи забили Джовани Ло Чельсо (26-я минута) и Эдинсон Кавани, на 74-й минуте реализовавший пенальти. Отметим, что "Ле Эрбье" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции и никогда не поднималась выше. Примечательно, что мере движения по турнирной сетке клубу ни разу не попалась команда из высшего дивизиона чемпионата страны.
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