«ПСЖ» четвертый раз подряд выиграл Кубок Франции

Парижский клуб "Пари Сен-Жермен" четвертый раз подряд 12-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции по футболу. В финальном матче парижане одержали победу над клубом "Ле Эрбье" со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Джовани Ло Чельсо (26-я минута) и Эдинсон Кавани, на 74-й минуте реализовавший пенальти. Отметим, что "Ле Эрбье" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции и никогда не поднималась выше. Примечательно, что мере движения по турнирной сетке клубу ни разу не попалась команда из высшего дивизиона чемпионата страны.