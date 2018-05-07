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Черчесов рассказал о лишившихся ЧМ игроках сборной
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Черчесов рассказал о лишившихся чемпионата мира футболистах сборной 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о формировании заявки национальной команды на чемпионат мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«Что касается Георгия Джикии, Виктора Васина и Александра Кокорина, то по всем трем игрокам мы имеем полную ясность — они не примут участия в чемпионате мира. К огромному сожалению, серьзные травмы не позволят им в необходимой степени готовности подойти к турниру», — заявил тренер.
Он пожелал футболистам спокойно восстановиться и готовиться к новому сезону.
«На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается», — добавил Черчесов.
У Джикии, Васина и Кокорина получили травмы крестообразных связок колена. Все трое проходят курс реабилитации.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
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