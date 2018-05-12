Геркус не исключил возвращения в «Зенит»

Геркус не исключил своего возвращения в «Зенит»

"Я уже не раз говорил, что на данный момент у меня контракт с "Локомотивом" и я намерен отработать его с максимальной отдачей. Но в целом жизнь уже не раз учила, что никогда нельзя говорить "никогда". В этом мире, а тем более в футбольном, возможно все", — сказал Геркус

Также президент железнодорожников поделился мнением, когда его команда в следующий раз станет чемпионов.

"Конкретно ничего сказать не могу, но совершенно точно раньше чем через 14 лет", — добавил он.

За тур до конца российской Премьер-лиге "Локомотив" гарантировал себе чемпионство.