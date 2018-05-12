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Геркус не исключил возвращения в «Зенит»
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Геркус не исключил своего возвращения в «Зенит» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Локомотива»
Президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус высказался по поводу своего возвращения в "Зенит" из Санкт-Петербурга, передает RT.
"Я уже не раз говорил, что на данный момент у меня контракт с "Локомотивом" и я намерен отработать его с максимальной отдачей. Но в целом жизнь уже не раз учила, что никогда нельзя говорить "никогда". В этом мире, а тем более в футбольном, возможно все", — сказал Геркус
Также президент железнодорожников поделился мнением, когда его команда в следующий раз станет чемпионов.
"Конкретно ничего сказать не могу, но совершенно точно раньше чем через 14 лет", — добавил он.
За тур до конца российской Премьер-лиге "Локомотив" гарантировал себе чемпионство.
Ранее легионер "Спартака" сделал татуировку в честь клуба.
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