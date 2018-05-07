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В РФ выпустят новую 100-рублевую купюру к ЧМ-2018
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В РФ выпустят новую 100-рублевую купюру к ЧМ-2018 

Вести.Ru 7 мая 2018
Фото: Вести.Ru
Фото: LOC  Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». В России в ближайшее время будут выпущены новые памятные банкноты номиналом 100 рублей. Кроме того, обычные купюры в дальнейшем могут быть обновлены с учетом стилистики банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом в интервью Российской газете рассказал генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук. Он отметил, что памятная 100-рублевая купюра будет представлена до открытия ЧМ-2018. — Аркадий Владимирович, Гознак к чемпионату мира по футболу готовит новые памятные банкноты. Какого номинала?— Это будут банкноты достоинством 100 рублей. Конкретной даты выхода купюр в обращение назвать не могу, это определит Банк России. Можно предположить, это произойдет до открытия чемпионата. — Известно, в каком количестве будет выпущена банкнота?— О том, в каком количестве будет выпущена сувенирная сторублевка, будет объявлено на презентации банкноты, которая ожидается уже в конце мая. Памятные банкноты изготавливают по особенным принципам. Их тираж заранее ограничен, и, как правило, он относительно небольшой. — Не планируется ли в новом стиле обновить и весь ряд?Рано или поздно это произойдет. Дизайн является таким же защитным элементом банкноты, как и другие. Поэтому дизайн приходится периодически обновлять. Вполне вероятно, что при обновлении дизайна старых номиналов будет учитываться стилистика банкнот 200 и 2000 рублей. В 2016 г. Гознак опубликовал итоги конкурса на разработку идеи оформления лицевой и оборотной стороны памятной банкноты Банка России, посвященной Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года в России. Ряд эскизных работ студентов различных российских высших учебных заведений были отмечены как «отличающиеся наиболее выразительными идеями оформления памятной банкноты и наличием оригинальных элементов дизайна».
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