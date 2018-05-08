Иньеста может перейти в японский клуб

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста может продолжить карьеру в Японии после того как покинет каталонский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает "Советский спорт".

По информации Mundo Deportivo, Иньеста рассматривает вариант перехода в японский клуб "Виссел Кобе" по приглашению его владельца Хироси Микитани.

Ранее сообщалось, что Иньеста может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков мира, если переедет в Китай, однако, китайский "Чунцин Лифань" в итоге отказался от своего предложения.