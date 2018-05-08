Ещё
Иньеста может перейти в японский клуб
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иньеста может перейти в японский клуб 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: www.gazeta.ru
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста может продолжить карьеру в Японии после того как покинет каталонский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации Mundo Deportivo, Иньеста рассматривает вариант перехода в японский клуб "Виссел Кобе" по приглашению его владельца Хироси Микитани.
Ранее сообщалось, что Иньеста может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков мира, если переедет в Китай, однако, китайский "Чунцин Лифань" в итоге отказался от своего предложения.
Газета.Ru: последние новости
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии во время празднования Боснийский футболист отметил рост уровня РФПЛ Рибери продолжит играть в "Баварии"
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером3
Медведева выступила с официальным заявлением116
Кабаева дала откровенное интервью197
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы9
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение