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Венгер удивлен таким количеством предложений о работе
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Венгер удивлен таким количеством предложений о работе 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер удивлен тем, что предложений о его дальнейшей работе больше, чем он рассчитывал. Французский специалист покинет команду в конце сезона, сообщает "Советский спорт".
"Я получаю предложения, и больше, чем ожидал! Сейчас я сосредоточен на том, чтобы хорошо делать свою работу. Я никакие предложения не рассматриваю и не анализирую. Хочу хорошо работать до последнего дня контракта. А потом я немного отдохну, и тогда подумаю, куда мне двигаться", — приводит слова Венгера Sky Sports.
Французский специалист подчеркнул, что еще не определился со своим будущим, но без работы оставаться не намерен.
Ранее Венгер высказал слова поддержки попавшему в больницу Сэру Алексу Фергюсону.
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