Испортить финал: Украина не впустит болельщиков за Крым

Украинская погранслужба намерена упростить процедуру пересечения границы для болельщиков, которые поедут на финал Лиги чемпионов в Киев 26 мая. Но эти послабления не коснутся тех, кто въезжал в Крым после 2014 года через территорию России

Как заявил на днях руководитель Государственной погранслужбы Украины Петр Цигикал , для болельщиков, которые приедут на финал Лиги чемпионов в Киев 26 мая, будет введена упрощенная процедура. В финале самого престижного футбольного турнира Европы в этом году сыграют мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».

«Мы планируем увеличить количество сотрудников на пунктах пропуска. И для удобства болельщиков пограничная служба будет работать по предварительным спискам. То есть мы получим списки от авиационных компаний и обработаем. И фанаты будут проходить по ускоренному режиму», — пояснил он.

Одновременно с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поспешил сообщить, что эта упрощенная процедура никак не коснется тех, кто въезжал в Крым после 2014 года не по утвержденной на Украине процедуре, то есть через территорию России.

По словам спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна,

если правоохранители Украины и пограничники получат из различных источников, включая социальные сети, информацию о том, что иностранцы «нарушали украинское законодательство и посещали оккупированный Крым через закрытые пункты пропуска, то, конечно, мы их не пропустим и еще запретим въезд в Украину сроком на три года».

Он также добавил, что эти ограничения могут коснуться также журналистов, побывавших в непризнанных республиках ЛНР и ДНР.

Украинские пограничники медленно, но уверенно, начиная с 2014 года, ужесточали условия пересечения границы. И если еще летом 2014 года можно было спокойно проехать на поезде из Украины в Симферополь , проходя в районе Чонгара самую обычную процедуру пересечения границы, то уже в 2016 году участились случаи, когда, въехав в Крым со стороны Керченского пролива, а выезжая через Чонгар, был риск получить административное взыскание или даже рассмотрение дела в Херсонском суде.

К сентябрю 2016 года в украинском кодексе об административных правонарушениях уже существовала статья о «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины». И хотя эта норма применяется выборочно, тем не менее, целый ряд деятелей культуры и спорта уже оказались жертвой запрета на въезд на Украину. Так, например, в прошлом году российского боксера Георгия Кушиташвили из-за выступлений в Крыму не пустили на чемпионат Европы в Харькове . По причине такого поведения погранслужбы Украины юношеское первенство континента по борьбе перенесли из Киева в македонский Скопье

«В странах, запрещающих въезд представителям других стран, турниры проводиться не будут», — заявил президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

По словам Штефана, болельщика из Словении , который сейчас занимается организацией поездки на Украину 15-и своих друзей, «у нас уже на руках билеты, хостел забронирован, билеты на поезд уже куплены. Но и в прошлом году, и в этом году на майские мы летали в Крым отдыхать. И теперь нам не совсем понятно — впустят ли нас в Киев или нет? Ведь главный вопрос — откуда вообще киевские пограничники будут знать, что мы въезжали в Крым через Москву ? Ведь отметки в загранпаспортах у нас стоят только о том, что мы прилетели и улетели из Москвы. Нам кажется, что разглашение такой информации внутри страны — это как минимум недопустимо».

Наталья с мужем и 15-летним сыном уже около 15 лет живут в США , но спортивное событие стало поводом для них не только посетить игру, но и встретиться с друзьями и родственниками. В Крым они ездили в 2015 году через Керченскую переправу, путешествуя по России.

И опять-таки у болельщиков прежде возник вопрос — откуда у украинских правоохранителей может быть информация о перемещении туристов по территории России:

«Хорошо, о том, что спортсмены или артисты бывали в Крыму и не просили на это разрешения у киевских властей, можно понять из афиш или анонсов, но откуда могут узнать, что мы ездили?»

Это далеко не единственный случай, когда спортивное сообщество Украины становится заложником политики. Как заявил министр спорта Украины Игорь Жданов , его ведомство прекращает финансировать поездки спортсменов на соревнования в Россию. «Еще раз подчеркиваю: министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет», — написал Жданов на своей странице в фейсбуке. По словам министра, украинские власти не могут «насильно запретить» атлетам посещать другие страны. Однако он уверен, что у министерства есть «суверенное право» не финансировать поездки на соревнования международного уровня.