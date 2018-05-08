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Манчини поработает в Италии за меньшие деньги
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Манчини поработает в Италии за меньшие деньги 

RT на русском 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини договорился с Федерацией футбола Италии (FIGC) о назначении на должность наставника национальной команды.
Стороны согласовали все условия контракта. В сборной Италии Манчини будет зарабатывать € 2 млн в год, что вдвое меньше оклада в «Зените», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Контракт Манчини с национальной командой рассчитан на два года. Слово в этой сделке остаётся за «Зенитом», с которым у итальянского тренера действующий контракт.
Ранее сообщалось, что информация о том, что руководство санкт-петербургского «Зенита» намерено подать в суд на Федерацию футбола Италии (FIGC), не соответствует действительности.
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