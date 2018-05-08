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Порошенко начнет «громить» Донбасс перед ЧМ в России
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Порошенко начнет «громить» Донбасс перед ЧМ в России 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Политолог Сергей Марков рассказал «Свободной прессе», что киевские власти попытаются «разгромить» Донбасс 3−5 июня, за неделю до открытия Чемпионата мира по футболу в России.
По версии Маркова, украинским вооруженным силам потребуется неделя, «чтобы сокрушить армию ДНР и ЛНР».
«И тогда через неделю Москва окажется перед выбором: наблюдать силовую зачистку Донбасса и проводить чемпионат мира по футболу или вмешаться российской армией», — сказал он, отметив, что из-за вмешательства Россия может « столкнуться с бойкотом чемпионата».
Марков отметил, что с 3 по 15 июня в Прибалтике пройдут масштабные учения НАТО, направленные на то, чтобы «остудить горячие головы в Кремле». Как отмечает «Свободная пресса», Москве таким способом продемонстрируют, что не стоит поддерживать республики Донбасса.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что, если Киев решит нападать, Москва сможет защитить ЛНР и ДНР «только решившись на полномасштабное вмешательство».
Бывший боец ополчения Донбасса Ростислав Журавлев назвал «классическим» сценарий нападения «под шумок больших спортивных праздников». По его мнению, ополченцы получили за время конфликта опыт, который позволит им сдержать противника до момента, «когда необходимо будет подтянуть дополнительные силы».
ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.
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