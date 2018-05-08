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«Зенит» расстался с Файзулиным
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«Зенит» расстался с Файзулиным 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил об уходе из клуба полузащитника Виктора Файзулина, сообщает "Советский спорт".
Об этом информирует официальный аккаунт сине-бело-голубых в твиттере.
"Виктор Файзулин покидает "Зенит". Перед матчем со СКА полузащитник проведет автограф-сессию, а после окончания встречи совершит круг почета по стадиону", — говорится в заявлении клуба.
32-летний россиянин выступает за команду с берегов Невы с 2008 года. На его счету 228 матчей в составе петербуржцев, в которых он забил 26 мячей и отдал 31 результативную передачу
Последний раз на поле он появлялся в 2015 году, когда его начала преследовать череда травм.
Ранее сообщалось, что Файзулин заявил о скором возвращении на поле.
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