«Зенит» расстался с Файзулиным

Об этом информирует официальный аккаунт сине-бело-голубых в твиттере.

"Виктор Файзулин покидает "Зенит". Перед матчем со СКА полузащитник проведет автограф-сессию, а после окончания встречи совершит круг почета по стадиону", — говорится в заявлении клуба.

32-летний россиянин выступает за команду с берегов Невы с 2008 года. На его счету 228 матчей в составе петербуржцев, в которых он забил 26 мячей и отдал 31 результативную передачу

Последний раз на поле он появлялся в 2015 году, когда его начала преследовать череда травм.

Ранее сообщалось, что Файзулин заявил о скором возвращении на поле.