Защитник «Ливерпуля» пропустил финал Лиги чемпионов

По информации британского издания The Telegraph, Гомес выбыл до конца сезона в связи с травмой лодыжки. Отмечается, что в ближайшее время футболисту предстоит операция.

Таким образом, игрок не поможет своей команде в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала" , который состоится 26 мая в Киеве.

20-летний защитник также рискует пропустить предстоящий чемпионат мира — 2018 в России.

В текущем сезоне игрок провел 23 матча в Английской премьер-лиге (АПЛ) и заработал три желтые карточки.