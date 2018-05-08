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Защитник «Ливерпуля» пропустил финал Лиги чемпионов
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Защитник «Ливерпуля» пропустил финал Лиги чемпионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Защитник английского "Ливерпуля" Джо Гомес пропустит финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18, сообщает "Советский спорт".
По информации британского издания The Telegraph, Гомес выбыл до конца сезона в связи с травмой лодыжки. Отмечается, что в ближайшее время футболисту предстоит операция.
Таким образом, игрок не поможет своей команде в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала", который состоится 26 мая в Киеве.
20-летний защитник также рискует пропустить предстоящий чемпионат мира — 2018 в России.
В текущем сезоне игрок провел 23 матча в Английской премьер-лиге (АПЛ) и заработал три желтые карточки.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может приобрести у "Барселоны" Усмана Дембеле.
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