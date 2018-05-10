Наставник «Тосно» вошел в историю Кубка России

Таким образом, 43-летний специалист стал вторым человеком в истории турнира, которому удавалось завоевать этот трофей в качестве и игрока, и тренера.

В сезоне 1997/98 Парфенов в составе московского "Спартака" выиграл Кубок России, в финальном матче победив "Локомотив" (1:0).

Ранее подобное достижение принадлежало Игорю Черевченко , который выигрывал трофей с "Локомотивом" четыре раза как игрок, и в сезоне-2014/15 как тренер.

В финале нынешнего розыгрыша Кубка России "Тосно" со счетом 2:1 победил курский "Авангард".

Ранее сообщалось, что Мутко похвалил Волгоград за подготовку к чемпионату мира — 2018.