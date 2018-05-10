Ещё
Наставник «Тосно» вошел в историю Кубка России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наставник «Тосно» вошел в историю Кубка России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: www.gazeta.ru
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов со своей командой стал обладателем Кубка России сезона-2017/18, сообщает "Советский спорт".
Таким образом, 43-летний специалист стал вторым человеком в истории турнира, которому удавалось завоевать этот трофей в качестве и игрока, и тренера.
В сезоне 1997/98 Парфенов в составе московского "Спартака" выиграл Кубок России, в финальном матче победив "Локомотив" (1:0).
Ранее подобное достижение принадлежало Игорю Черевченко, который выигрывал трофей с "Локомотивом" четыре раза как игрок, и в сезоне-2014/15 как тренер.
В финале нынешнего розыгрыша Кубка России "Тосно" со счетом 2:1 победил курский "Авангард".
Ранее сообщалось, что Мутко похвалил Волгоград за подготовку к чемпионату мира — 2018.
Газета.Ru: последние новости
Полузащитник "Тосно" о победе в Кубке России: это какая-то сказка "Манчестер Сити" побил два рекорда чемпионата Англии Мутко: ненормально платить даже 75 рублей за просмотр матча «Локомотива» и «Зенита»
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой47
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко536
Медведев породил новый анекдот про Мутко494
Тарасова обрушилась на Тутберидзе1
Медведева выступила с официальным заявлением143
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение