В Калининграде открыли стадион к ЧМ-2018

И.о. вице-премьера российского правительства Ольга Голодец дала старт матчу открытия стадиона ЧМ-2018 в Калининграде, в котором встречались «Балтика» и «Тюмень» (3:1) в рамках 38-го тура ФНЛ.

В церемонии открытия приняли участие полпред президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Беглов и губернатор области Антон Алиханов.

«Сегодня, открывая стадион в Калининграде, я надеюсь, что мы открываем новую страницу в России, российского спорта и российского футбола. Мы это делаем для будущего, для будущего нашей страны, для наших детей. Мы возродим традиции российского футбола», — цитирует Голодец ТАСС.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).