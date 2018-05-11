РФПЛ выбрала место проведения матча за Суперкубок

РФПЛ утвердила проведение Суперкубка страны в Нижнем Новгороде

Правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) утвердило проведение матча за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Буквально только что завершилось заседание правления РФПЛ, на котором было принято решение провести Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Это большая честь для нас — провести матч такого уровня. Приятно, что РФПЛ остановила свой выбор именно на Нижнем Новгороде", — сказал Никитин.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил журналистам, что матч пройдет 27 июля.

"Мы согласуем решение правления с Российским футбольным союзом, который является соорганизатором соревнования, и попозже объявим время. Туда очень удобно добираться болельщикам, хорошее железнодорожное сообщение из Петербурга до Москвы и из Москвы до Нижнего Новгорода, запущено много поездов. А если вспомнить историю, в городе была команда "Локомотив", поэтому там много болельщиков, что очень здорово", — сказал Прядкин.

"Причин для такого решения немало, — продолжил губернатор. — Во-первых, новый красавец-стадион на 45 тысяч мест. Во-вторых, удобная логистика и для болельщиков "Локомотива", и для болельщиков "Тосно" — у нас есть скоростное железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. На новый уровень вышло авиасообщение со столичными регионами".

В среду в Волгограде прошел финал Кубка России, в котором "Тосно" обыграл курский "Авангард" (2:1). "Символично, что Кубок России разыграли на берегах Волги в Волгограде, а борьба за Суперкубок будет проходить на слиянии двух великих рек — Оки и Волги. Надеюсь, такая географическая привязка масштабных спортивных соревнований станет традицией! Будем продолжать работу в этом направлении, стараться максимально загружать наш прекрасный стадион интересными событиями", — подчеркнул Никитин.

"Нижегородцы уже доказали свою любовь к футболу: 6 мая в день открытия стадиона "Нижний Новгород" был установлен рекорд посещаемости матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Не сомневаюсь, что и матч за Суперкубок станет настоящим спортивным праздником для нижегородских болельщиков и гостей города", — сказал глава региона в заключение.

История Суперкубка

Суперкубок России проводится ежегодно с 2003 года. "Локомотив" в шестой раз примет участие в игре за Суперкубок, впервые команда играла в матче в 2003 году и по пенальти со счетом 4:3 победила московский ЦСКА (основное время закончилось вничью — 1:1), в 2005 году московский клуб обыграл грозненский "Терек" (1:0), также команда еще три раза уступала в решающей игре. В 2008-м и 2015-м годах "Локомотив" проигрывал петербургскому "Зенит" , а в 2017-м — московскому "Спартаку" (1:2), причем столичная команда неизменно завоевывала Суперкубок, когда принимала участие в матче в качестве чемпиона России. "Тосно" впервые в истории сыграет в матче за Суперкубок.

Первые три матча (2003-2005) за Суперкубок проходили на стадионе "Локомотив" в Москве, пять раз игру принимал "Лужники" (2006-2010). Затем в течение пяти лет обладатель трофея определялся за пределами столицы России: в 2011-м году матч прошел в Краснодаре (стадион "Кубань"), в 2012-м — в Самаре (стадион "Металлург"), в 2013-м — в Ростове-на-Дону (стадион "Олимп-2"), в 2014-м — снова в Краснодаре (стадион "Кубань") и в 2015-м — в Санкт-Петербурге (стадион "Петровский"). Последние два матча за Суперкубок проходили на стадионе "Локомотив" ("РЖД-Арена") в Москве.