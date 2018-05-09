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Игроки ЦСКА поздравили ветеранов с Днём Победы
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Футболисты ЦСКА поздравили ветеранов с Днём Победы 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители футбольного клуба ЦСКА выступили с видеообращением в честь празднования Дня Победы.
Капитан команды Игорь Акинфеев, нападающий Фёдор Чалов и главный тренер Виктор Гончаренко поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны.
Видеообращение опубликовано в официальном Twitter ЦСКА.
Ранее сообщалось, что РФС и Немецкий футбольный союз возложили цветы на кладбище под Волгоградом.
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