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Лопетеги допустил победу сборной России на ЧМ-2018
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Тренер Испании: сборная России может стать победителем на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги считает, что сборная России по футболу имеет шансы стать победителем чемпионата мира 2018 года, передает ТАСС.
«Это сборная страны, которая принимает чемпионат мира, она очень хорошо подготовится, в ее составе есть хорошие игроки», — сказал Лопетеги.
Испанский специалист сообщил, что матч в ноябре прошлого года между сборными Испании и России (3:3) в Санкт-Петербурге для него был очень важным опытом. Тренер также отметил некоторых российских футболистов, которые, по его мнению, могут играть в чемпионате Испании, а именно: Федор Смолов, Александр Головин, Алексей Миранчук.
«Я думаю, есть очень интересные игроки, но российская лига — очень конкурентоспособная и очень сильная с экономической точки зрения, многие игроки счастливы находиться там», — подчеркнул испанский специалист.
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