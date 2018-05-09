Карасев рассудит «Спартак» и «Динамо»

Москвич Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между столичными клубами "Спартак" и "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Встреча пройдет 13 мая в Москве на домашнем стадионе "Спартака" "Открытие-Арена".
Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин (оба — Москва), резервным судьей — Алексей Еськов (Москва), инспектором — Сергей Анохин (Москва).
Матч ЦСКА (Москва) — "Анжи" (Махачкала) рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, "Арсенал" (Тула) — "Локомотив" (Москва) — Евгений Турбин (Дмитров), "Зенит" (Санкт-Петербург) — "СКА-Хабаровск" — Алексей Матюнин (Москва), "Краснодар" — "Рубин" (Казань) — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), "Уфа" — "Тосно" — Виталий Мешков (Дмитров), "Ростов" — "Урал" (Екатеринбург) — Михаил Вилков (Нижний Новгород), "Амкар" (Пермь) — "Ахмат" (Грозный) — Алексей Николаев (Москва).
Все матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 13 мая и начнутся в 14:00 мск.
Перед последним туром РФПЛ "Локомотив" набрал 60 баллов и досрочно стал чемпионом России. "Спартак" занимает второе место, в активе команды 56 очков. ЦСКА идет на третьей позиции (55 очков). "Краснодар", на счету которого 53 очка, занимает четвертое место.