Карасев рассудит «Спартак» и «Динамо»

Судья Карасев назначен на матч 30-го тура РФПЛ «Спартак» — «Динамо»

Москвич Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между столичными клубами "Спартак" и "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 13 мая в Москве на домашнем стадионе "Спартака" "Открытие-Арена".

Все матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 13 мая и начнутся в 14:00 мск.

Перед последним туром РФПЛ "Локомотив" набрал 60 баллов и досрочно стал чемпионом России. "Спартак" занимает второе место, в активе команды 56 очков. ЦСКА идет на третьей позиции (55 очков). "Краснодар", на счету которого 53 очка, занимает четвертое место.