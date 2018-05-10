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Звезде сборной Бразилии сказали больше заниматься сексом перед ЧМ-2018
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Звезде сборной Бразилии сказали больше заниматься сексом перед ЧМ-2018 

Газета.Ru 10 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Легендарный нападающий сборной Бразилии Ромарио накануне чемпионата мира по футболу — 2018 дал необычный совет 21-летнему форварду пентакампеонов Габриэлу Жезусу, сообщает "Советский спорт".
"Уделяй больше времени сексу! Вот что я обязательно посоветую тебе. Кроме того, старайся хорошенько расслабиться в выходные. Но, конечно, концентрируйся, как следует, в дни игр и непосредственно во время матчей.
Каждый возникающий голевой момент ты должен воспринимать так, будто другого уже не будет", — приводит слова чемпиона мира 1994 года lance.com.
На ЧМ-2018 в России сборная Бразилии сыграет в одной группе с Коста-Рикой, Сербией и Швейцарией.
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