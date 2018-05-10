Звезде сборной Бразилии сказали больше заниматься сексом перед ЧМ-2018

Легендарный нападающий сборной Бразилии Ромарио накануне чемпионата мира по футболу — 2018 дал необычный совет 21-летнему форварду пентакампеонов Габриэлу Жезусу , сообщает "Советский спорт"

"Уделяй больше времени сексу! Вот что я обязательно посоветую тебе. Кроме того, старайся хорошенько расслабиться в выходные. Но, конечно, концентрируйся, как следует, в дни игр и непосредственно во время матчей.

Каждый возникающий голевой момент ты должен воспринимать так, будто другого уже не будет", — приводит слова чемпиона мира 1994 года lance.com.

На ЧМ-2018 в России сборная Бразилии сыграет в одной группе с Коста-Рикой, Сербией и Швейцарией.