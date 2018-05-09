Девушка игрока «Локомотива» провалила «Евровидение-2018»

Франка Бателич, девушка защитника московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведрана Чорлуки, выступила на песенном конкурсе «Евровидение-2018», который проходит в Лиссабоне.

Бателич, представляющая Хорватию, выступила в полуфинале конкурса с песней Crazy и по итогам голосования не прошла в финал.

«Сегодня большой день для моей девушки, желаю тебе удачи», — написал Чорлука в день полуфинального выступления Франки.