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МЧС отказалось комментировать запрет шашлыков на ЧМ-2018
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В МЧС не комментируют запрет на шашлыки в городах проведении ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) отказались комментировать особые нормы, разработанные ведомством к чемпионату мира по футболу. Ранее "Известия" сообщили, что в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, будет введен особый противопожарный режим.
— Чтобы получить необходимую вам информацию, обратитесь к организаторам турнира, то есть в ФИФА, — отметили в пресс-службе МЧС. — Разрабатывало ли МЧС особые нормы к чемпионату мира? Если и разрабатывало, то такие вещи мы никогда не комментируем.
По данным "Известий", особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах.
Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Все о чемпионате мира-2018 в России — здесь //
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