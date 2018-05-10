МЧС отказалось комментировать запрет шашлыков на ЧМ-2018

В МЧС не комментируют запрет на шашлыки в городах проведении ЧМ-2018

— Чтобы получить необходимую вам информацию, обратитесь к организаторам турнира, то есть в ФИФА, — отметили в пресс-службе МЧС. — Разрабатывало ли МЧС особые нормы к чемпионату мира? Если и разрабатывало, то такие вещи мы никогда не комментируем.

По данным "Известий", особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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