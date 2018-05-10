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Тест: Что запретят в России во время ЧМ-2018?
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Тест: Что запретят в России во время ЧМ? 

Рамблер 10 мая 2018
Фото: Public Domain
В городах-хозяевах чемпионата мира по футболу на время мундиаля запретят жарить шашлыки. Там вводится особый противопожарный режим.
Знаете ли вы, что еще будет нельзя, а что можно делать во время ЧМ? Пройдите тест.
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