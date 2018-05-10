Тест: Что запретят в России во время ЧМ-2018?

Тест: Что запретят в России во время ЧМ?

В городах-хозяевах чемпионата мира по футболу на время мундиаля запретят жарить шашлыки . Там вводится особый противопожарный режим.

Знаете ли вы, что еще будет нельзя, а что можно делать во время ЧМ? Пройдите тест.