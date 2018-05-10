Кубанских врачей перед ЧМ-2018 учат оказывать помощь на футбольных матчах

КРАСНОДАР, 10 мая. / ТАСС /. Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ) обучает медиков, которые будут работать на стадионе «Фишт» в Сочи, принимающем матчи чемпионата мира по футболу, по специальной «футбольной» программе. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"На базе Кубанского медицинского университета проводится обучение специалистов по программе «Оказание экстренной медицинской помощи при проведении футбольных матчей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обучение проходят врачи и медработники, которые будут работать непосредственно на стадионе «Фишт», а также сотрудники скорой помощи в Сочи и тех городах региона, где будут базироваться национальные сборные (Анапа, Геленджик, Краснодар). Для специалистов скорой помощи также проводили курсы иностранного языка, добавили в пресс-службе.

По данным минздрава, к чемпионату мира в Сочи закуплены 20 реанимобилей, завершается закупка таких машин в города размещения тренировочных баз. Приобретены дополнительные медицинские изделия и лекарства, в том числе оборудование для анестезиологии и реанимации, хирургии и стоматологии.

В Сочи сформировали бригады скорой помощи, которые будут работать на стадионе «Фишт» и площадке Фестиваля болельщиков. На стадионе создали семь медицинских пунктов, будет работать 21 мобильная бригада, в том числе две на игровом поле. В составе этих бригад анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи, фельдшеры скорой помощи и другие специалисты.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. Также в Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).