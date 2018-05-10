«А кто это вообще?» Мутко поменяли на женщину

Но это — одна из самых влиятельных женщин в России. Говорят ©, что теперь в спорте будет жёсткая дисциплина и порядок. Даже без денег.

Культура и спорт теперь заодно. Будут резать финансы?

Старый новый премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил серьёзно изменить структуру кабинета министров, которой должен сформироваться уже практически сейчас. Вы наверняка слышали, как в правительстве язвительно посмеялись, когда Медведев предложил Виталию Мутко пост в сфере строительства. На эту тему уже написано немало противоречивых статей. Мы к этому возвращаться не будем. Сейчас интереснее то, кто же будет заниматься спортом вместо, казалось бы, непотопляемого на этой позиции Мутко.

Судя по всему, этот пост займёт Ольга Голодец . Предвосхищая немые возгласы наших читателей на тему «а кто это вообще?», вспоминаем главные вехи биографии нового главы российского спорта и пробуем понять, что это всё означает.

Сразу надо отметить, что спорт принято объединять с культурой. Причина лежит на поверхности — сокращение расходов. После того как в Олимпиаду в Сочи и в чемпионат мира по футболу были вложены колоссальные средства, в правительстве резонно посчитали, что неплохо бы затянуть пояса и попробовать воспользоваться плодами той работы, которая была сделана за последние 8-10 лет. На самом деле здесь всё логично. Глупо отрицать, что Сочи и города, принимающие матчи чемпионата мира, преобразились более чем серьёзно. Это факт. Снова вливать бешеные деньги в спортивную инфраструктуру бюджет страны просто не позволит. Так вот, разбираться с тем, как жить дальше, предстоит как раз Ольге Голодец.

Правая рука Прохорова и Собянина

Будущая спасительница российского спорта окончила экономический факультет МГУ и является кандидатом экономических наук. Около 10 лет после окончания учёбы она успешно занималась изучением различных областей экономической науки, а потом ушла в сферу бизнеса. После двух лет работы директором социальных программ фонда «Реформуголь», занимавшегося вопросов трудоустройства шахтёров, она сделала мощный скачок в своей карьере. Голодец взял под крыло « Норильский никель », где её назначили начальником одного из управлений. Тогда «Никелем» руководил Александр Хлопонин , но вскоре его сменил Михаил Прохоров, с которым они сработались и даже вместе ушли с предприятия в 2008 году.

Стоит ли говорить, что именно на те годы пришёлся всплеск бизнес-активности Прохорова, который начал пробивать своё имя в списках Forbes . Интересно также, что после ухода из «Норникеля» Голодец продолжала возглавлять совет негосударственного пенсионного фонда, где ей были назначены пожизненные ежемесячные выплаты в размере 200 тыс. рублей (всё-таки хочется иногда заглянуть в чужие карманы). Работа в «Норникеле» не осталась незамеченной в Москве, где её пригласили занять должность заместителя мэра столицы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения.

Как она вообще связана со спортом?

Напрямую — никак. С 21 мая 2012 года Голодец занимает пост заместителя председателя правительства РФ . А теперь давайте просто перечислим сферы, которые она курирует: здравоохранение, оборот лекарственных средств и медицинских изделий, социальное развитие, демографию, государственную молодёжную политику, социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение, фармацевтическую деятельность, занятость, трудовые отношения, образование, науку, культуру, туризм и поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций. Ничего не забыли? Как видим, спорта здесь нет, хотя масштаб деятельности безусловно впечатляет.

Хотя косвенная связь со спортом всё же есть. Помимо того что Голодец обожает теннис и плавание, а также частенько появляется в качестве зрителя на различных спортивных соревнованиях, у неё есть один известный родственник из мира спорта. Её дядя — Адамас Голодец, бывший футболист и главный тренер московского «Динамо». Под его руководством динамовцы стали бронзовыми призёрами чемпионата России и финалистами Кубка. По нынешним временам так просто сумасшедшие показатели.

Одна из самых влиятельных женщин России

Если в мире спорта про Ольгу Голодец слышали далеко не все, то в большой политике её имя стабильно входит в топ-3 в категории «Самые влиятельные женщины страны». Голодец в этих рейтингах стабильно фигурирует рядом Валентиной Матвиенко Эльвирой Набиуллиной . Её доход в 2010 году составил 57 млн рублей. В последние годы он снизился до 11 млн рублей. При этом в рейтинге Forbes среди самых богатых женщин в федеральных органах она всё равно оказалась единственной представительницей кабинета министров. Голодец, кроме того, владеет двумя квартирами в Москве, а также недвижимостью в Италии и Швейцарии.

В конце 2012 году она не побоялась пойти против правительства, когда был принят знаменитый закон Димы Яковлева , который запрещал усыновление российских детей гражданами США. Голодец выступила с ярой критикой этого решения, отметив, что оно нарушает Венскую конвенцию, Конвенцию о правах ребёнка и Семейный кодекс РФ. Такую решительность и расставление приоритетов, безусловно, можно занести чиновнице в актив. Также Голодец всячески выступала против увеличения пенсионного возраста граждан РФ. Ещё один плюс в карму.

Конечно, успешная карьера и ряд очень правильных решений совсем не гарантирует того, что Ольга Голодец поднимет российский спорт с колен. Вероятно, такая задача перед ней и не стоит. В правительстве рассчитывают, что жёсткий характер и дисциплина, которую Голодец прививает всем сотрудникам, позволит лучше контролировать спорт, в котором как раз этой дисциплины не хватает чуть более чем совсем. Для развития массового спорта такой поход должен сработать. Как это будет сочетаться с профессиональным, пока не очень понятно.