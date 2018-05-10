«А кто это вообще?» Мутко поменяли на женщину 

Но это — одна из самых влиятельных женщин в России. Говорят ©, что теперь в спорте будет жёсткая дисциплина и порядок. Даже без денег.
Культура и спорт теперь заодно. Будут резать финансы?
Старый новый премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил серьёзно изменить структуру кабинета министров, которой должен сформироваться уже практически сейчас. Вы наверняка слышали, как в правительстве язвительно посмеялись, когда Медведев предложил Виталию Мутко пост в сфере строительства. На эту тему уже написано немало противоречивых статей. Мы к этому возвращаться не будем. Сейчас интереснее то, кто же будет заниматься спортом вместо, казалось бы, непотопляемого на этой позиции Мутко.
Судя по всему, этот пост займёт Ольга Голодец. Предвосхищая немые возгласы наших читателей на тему «а кто это вообще?», вспоминаем главные вехи биографии нового главы российского спорта и пробуем понять, что это всё означает.
Сразу надо отметить, что спорт принято объединять с культурой. Причина лежит на поверхности — сокращение расходов. После того как в Олимпиаду в Сочи и в чемпионат мира по футболу были вложены колоссальные средства, в правительстве резонно посчитали, что неплохо бы затянуть пояса и попробовать воспользоваться плодами той работы, которая была сделана за последние 8-10 лет. На самом деле здесь всё логично. Глупо отрицать, что Сочи и города, принимающие матчи чемпионата мира, преобразились более чем серьёзно. Это факт. Снова вливать бешеные деньги в спортивную инфраструктуру бюджет страны просто не позволит. Так вот, разбираться с тем, как жить дальше, предстоит как раз Ольге Голодец.
Правая рука Прохорова и Собянина
Будущая спасительница российского спорта окончила экономический факультет МГУ и является кандидатом экономических наук. Около 10 лет после окончания учёбы она успешно занималась изучением различных областей экономической науки, а потом ушла в сферу бизнеса. После двух лет работы директором социальных программ фонда «Реформуголь», занимавшегося вопросов трудоустройства шахтёров, она сделала мощный скачок в своей карьере. Голодец взял под крыло «Норильский никель», где её назначили начальником одного из управлений. Тогда «Никелем» руководил Александр Хлопонин, но вскоре его сменил Михаил Прохоров, с которым они сработались и даже вместе ушли с предприятия в 2008 году.
Стоит ли говорить, что именно на те годы пришёлся всплеск бизнес-активности Прохорова, который начал пробивать своё имя в списках Forbes. Интересно также, что после ухода из «Норникеля» Голодец продолжала возглавлять совет негосударственного пенсионного фонда, где ей были назначены пожизненные ежемесячные выплаты в размере 200 тыс. рублей (всё-таки хочется иногда заглянуть в чужие карманы). Работа в «Норникеле» не осталась незамеченной в Москве, где её пригласили занять должность заместителя мэра столицы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения.
Как она вообще связана со спортом?
Напрямую — никак. С 21 мая 2012 года Голодец занимает пост заместителя председателя правительства РФ. А теперь давайте просто перечислим сферы, которые она курирует: здравоохранение, оборот лекарственных средств и медицинских изделий, социальное развитие, демографию, государственную молодёжную политику, социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение, фармацевтическую деятельность, занятость, трудовые отношения, образование, науку, культуру, туризм и поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций. Ничего не забыли? Как видим, спорта здесь нет, хотя масштаб деятельности безусловно впечатляет.
Хотя косвенная связь со спортом всё же есть. Помимо того что Голодец обожает теннис и плавание, а также частенько появляется в качестве зрителя на различных спортивных соревнованиях, у неё есть один известный родственник из мира спорта. Её дядя — Адамас Голодец, бывший футболист и главный тренер московского «Динамо». Под его руководством динамовцы стали бронзовыми призёрами чемпионата России и финалистами Кубка. По нынешним временам так просто сумасшедшие показатели.
Одна из самых влиятельных женщин России
Если в мире спорта про Ольгу Голодец слышали далеко не все, то в большой политике её имя стабильно входит в топ-3 в категории «Самые влиятельные женщины страны». Голодец в этих рейтингах стабильно фигурирует рядом Валентиной Матвиенко и Эльвирой Набиуллиной. Её доход в 2010 году составил 57 млн рублей. В последние годы он снизился до 11 млн рублей. При этом в рейтинге Forbes среди самых богатых женщин в федеральных органах она всё равно оказалась единственной представительницей кабинета министров. Голодец, кроме того, владеет двумя квартирами в Москве, а также недвижимостью в Италии и Швейцарии.
В конце 2012 году она не побоялась пойти против правительства, когда был принят знаменитый закон Димы Яковлева, который запрещал усыновление российских детей гражданами США. Голодец выступила с ярой критикой этого решения, отметив, что оно нарушает Венскую конвенцию, Конвенцию о правах ребёнка и Семейный кодекс РФ. Такую решительность и расставление приоритетов, безусловно, можно занести чиновнице в актив. Также Голодец всячески выступала против увеличения пенсионного возраста граждан РФ. Ещё один плюс в карму.
Конечно, успешная карьера и ряд очень правильных решений совсем не гарантирует того, что Ольга Голодец поднимет российский спорт с колен. Вероятно, такая задача перед ней и не стоит. В правительстве рассчитывают, что жёсткий характер и дисциплина, которую Голодец прививает всем сотрудникам, позволит лучше контролировать спорт, в котором как раз этой дисциплины не хватает чуть более чем совсем. Для развития массового спорта такой поход должен сработать. Как это будет сочетаться с профессиональным, пока не очень понятно.