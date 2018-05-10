Хотите на финал ЧМ-2018? 1 188 995 рублей за билет без парковки!

Финал чемпионата мира по футболу — особый матч. Его сначала четыре года ждут, а потом еще четыре года вспоминают. Знакомые бизнесмены из Германии решили, что это — шанс и с первого дня продажи билетов пытались купить их официльным (единственно возможным, кстати) способом на сайте fifa.com. Тщетно. Причем, заявки посылались на самые дорогие места, но в какой-то момент билеты просто кончились. Совсем. 9 мая поздно вечером раздался звонок: «Нашли! Вот сайт, очень похожий на официальный. Разузнай все, пожалуйста». ​

ОГЛАШАЕМ ЦИФРЫ — ПРИСТЕГНИТЕСЬ ПОКРЕПЧЕ!

Название сайта (welcome2018), где предлагают билеты на любые матчи ЧМ-2018, действительно похоже на сайт туристического портала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Правда у официального сайта доменное имя.com, а у тех, кто предлагает билеты –.me. Явно рассчитано на невнимательную публику.

Как ФИФА обманывает болельщиков ЧМ-2018: билет, если он есть, то его сразу нет Сразу бросается в глаза всплывающее окно: «Внимание! В связи с высоким спросом время бронирования билетов ограничено 15 минутами». И тут же ссылка «Перейти к выбору билетов»

Мгновенно проваливаюсь в нее, чтобы приблизить минуты счастья. Пропустим матч Панама — Тунис, который пройдет 28 июня в Саранске. Билеты на него стоят от 15000 до «жалких» 269 934 (уровень гостепреимства «Матч бизнес») рубля. Нас-то финал интересует.

Итак, пристегнитесь покрепче, не падайте со стульев и держитесь за поручни вагонов метро — тадам! — цены билеты на решающий матч ЧМ-2018: 4 категория (только для граждан РФ) — 150 000 рублей, третья — 190 000, вторая — 250 000, первая (сектора А и С) — 350 000. Дальше — уже не круглые суммы! Категория «Матч клуб» — 514 160 рублей, «Матч павильон» — 803 373, «Матч бизнес» — 1 188 995! За последнюю цену обещают объединнение комфорта бизнес-класса с адреналином трибун, лучшие места в секторе высшей категории, зону общего обслуживания гостей в высококлассной ложе внутри стадиона, большой выбор изысканных блюд, приготовленных в соответствии с самыми высокими стандартами качества, возможность забронировать столик в ложе, элитные напитки до и после матча, а также в перерыве (обслуживание начинается за 4 часа до матча и заканчивается через 1 час после его завершения), эксклюзивный подарочный набор, прием гостей профессиональными хостес, парковка (одно место парковки для автомобиля на каждые четыре Пакета гостеприимства, или одно место парковки для автобуса на каждые сорок Пакетов гостеприимства).

Ниже есть еще три категории — «Матч ложа», «Матч частная ложа» и «Матч царская ложа». Но они только «по запросу». Ну, это чтобы у посетителей сайта не было мгновенного информационного шока.

КТО БУДЕТ СИДЕТЬ В «ЦАРСКИХ ЛОЖАХ»?

На сайте указаны два телефона. Один — московский, другой — 8-800-хххххх для бесплатных звонков по России. Звоню по последнему — нужно же сэкономить деньги на заветные билеты. Отвечает девушка Елена и милым ангельским голосом сообщает, что я могу купить любое количество билетов уровня гостепреимства «матч бизнес». Говорю, что мне нужно три и прикидываю на калькуляторе итоговую сумму — 3 566 985 рублей. Цена хорошей однушки в Химках или двушки в Пушкине! Или шикарного дома под Ульяновском, Саратовом и еще рядом с сотней российских городов. Стараюсь показать, что такие цифры совсем не пугают — мол, в ресторанах по пятницам поболе тратим. Главное, чтобы голос не задрожал.

— Почему у вас на «дешевые» билеты красивые круглые цифры, а на прграммы гостепреимства — сплошные пятерки, тройки, восьмерки и нулей мало? — Так это же от курса евро зависит.

— Не понял. — Ну, смотрите: по сегодняшнему курсу билет категории «Матч бизнес» стоит 15 853 евро.

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— Все равно не понял, ну ладно. Самые шикарные билеты в категории «Матч царская ложа» (в описании сказано, что на каждом стадионе есть только одна Царская ложа)? — Правильно.

— Ценник будет под два миллиона рублей? — Не могу сказать, нужно сделать запрос администратору. Но точно дороже, чем «Матч бизнес».

— Можете сказать номинальную цену билета и свою наценку? — Не могу. Мы же приобретаем не по номиналу. Есть у нас и квота от ФИФА (Международная федерация футбола) и билеты от спонсоров. Хотите, к вам в ближайшее время приедет курьер?

— И я ему должен отдать вот эти 3,5 миллионов рублей? — Да, но можете перевести их нам на счет. Диктуйте электронный адрес, я вам пришлю реквизиты счета.

— Курьер привезет билеты? — Нет, он привезет договор с нашей оганизацией. А доставка билетов будет осуществляться после 20 мая. Они есть, но пока не распечатаны.

— А офис у вас есть? Чтобы приехать и за столом заключить договор? — Нет, у нас только колл-центр и курьерская доставка.

— Тогда, пожалуй, я подожду, когда билеты распечатают. — Вам нужно поторопиться, билеты раскупают очень быстро. Ближе к матчам их просто не будет. Поэтому мы берем предоплату.

— Может быть, они станут подешевле? — Точно не станут. Они будут дорожать. Мы работали и на чемпионате мира по хоккею, и на Кубке конфедераций по футболу. Не было никаких нареканий.

— У вас в описании сказано, что на каждые четыре билета категории «Матч бизнес» полагается одно парковочное место. Маловато будет. Четыре солидных человека должны в одной машине приехать? Или на метро? — Это не от нас зависит.

(получается, если человек приобрел один билет за «жалкие» 1 188 995 рублей, его посчитают нищебродом и у него НЕ БУДЕТ парковочного места. Миллионеры должны кучковаться по четверкам! — Прим. ред.)

— В описании сказано, что в цену включены элитные напитки. Надеюсь, не отечественное пиво? — Нет-нет. Напитки точно будут элитными. На мероприятиях такого уровня отечественного пива не бывает. Давайте я забронирую вам билеты категории «Матч бизнес».

— Спасибо, я подумаю и вам перезвоню. — Обязательно, спросите Елену.

КОМУ ПОНРАВИТСЯ, КОГДА ТЕБЯ НАЗЫВАЮТ ЧАЙНИКОМ?

На сайте этом замечательном все обставлено просто расчудесно. Есть положительные отзывы — написал, заплатил, билеты привезли, ура, чмоки… И описание билетов: напечатаны на матовой бумаге; на билете находится голограмма с логотипом чемпионата мира; поворачивая билет в руках, на просвет, Вы можете увидеть надпись «WORLD CUP RUSSIA»…

Есть, конечно, и ощибки — куда ж без них! Вот такая, например: «Hа сайте установлен сертификат безопасТности».

А еще сообщается, что «Сайт проверен и сертифицирован банком МКБ». О как! Оказывается в России сайты проверяются и сертифицируются банками.

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Есть на сайте и ответ на вопрос: «Я могу пройти на стадион по билету, выписанному на другое имя?» — «Да, билет может быть выписан на имя другого человека. Для прохода на стадион важно, чтобы паспорт болельщика был оформлен на ваше имя».

Вот здесь, конечно, полное надувательство! Сайт ФИФА четко определяет: «Владельцам билетов запрещено их дарить, давать в виде пожертвования или предлагать на аукционах и лотереях, то есть кому-либо передавать без предварительного письменного согласия FIFA. Любое неправомерное действие с билетом приводит к его автоматическому аннулированию. После этого FIFA может запретить нарушителю проход на стадион, конфисковать его билет и аннулировать остальные билеты, которые он купил или зарезервировал. Кроме того, владельцу билета грозит иск со стороны FIFA.

Билеты можно перепродать или передать только через официальную платформу FIFA. Каждую заявку на перепродажу или передачу ассоциация будет рассматривать в индивидуальном порядке.

Политика возврата и аннулирования билетов. Важно: билет, купленный на любой матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, нельзя обменять или вернуть. Если вы не можете прийти на игру, ваш билет можно выставить на продажу, но только на официальной платформе FIFA. Такие ограничения связаны не только с необходимостью не допустить распространения подделок, но и с обеспечением безопасности на матчах турнира».

Конечно, у болельщика, который готов потратить 1 188 995 рублей за один билет, это будут не последние деньги. Но вряд ли богатые люди испытают восторг от того, что их выставили полными чайниками. А российским правоохранительным органам нужно срочно заняться проблемой перекупщиков — ближе к старту ЧМ-2018 их количество будет расти в геометрической прогрессии.

КСТАТИ

И еще с сайта FIFA.com: «Обращаем Ваше внимание, что любые билеты, полученные из любых других источников (например, от неуполномоченных посредников, в частности билетных брокеров, через интернет-аукционы, агентов по продаже билетов через интернет, посредством неофициальных платформ по обмену билетов в интернете или других неофициальных программ такого обмена) будут автоматически аннулированы сразу после их обнаружения и не предоставляют Владельцу билета право доступа на стадион или право на получение какого-либо возмещения или дополнительной компенсации. По требованию FIFA владелец билета должен объяснить, каким образом, у кого, по какой цене и где он приобрел билет».