Клодоалдо: надеюсь, Месси выиграет свой заслуженный мундиаль не в России

Чемпион мира 1970 года в составе сборной Бразилии Клодоалдо рассказал, кого считает фаворитом предстоящего чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Конечно, Бразилия — одна из фаворитов. Я думаю, что мы вряд ли увидим сюрпризы на чемпионате мира. Команды-аутсайдеры могут хорошо выступить, но они не выиграют Кубок", — цитирует Клодоалдо официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Также бывший игрок назвал в качестве фаворитов мундиаля Бразилию, Англию, Францию и Аргентину.

"Жаль, что это, возможно, последний чемпионат мира для Месси. Я даже думаю, что он заслуживает того, чтобы выиграть трофей за все, что он сделал в футболе. Но я надеюсь, что этого не случится в России", — добавил он.