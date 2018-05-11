Ещё
Клодоалдо: надеюсь, Месси выиграет свой заслуженный мундиаль не в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клодоалдо: надеюсь, Месси выиграет свой заслуженный мундиаль не в России 

Газета.Ru 11 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Чемпион мира 1970 года в составе сборной Бразилии Клодоалдо рассказал, кого считает фаворитом предстоящего чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Конечно, Бразилия — одна из фаворитов. Я думаю, что мы вряд ли увидим сюрпризы на чемпионате мира. Команды-аутсайдеры могут хорошо выступить, но они не выиграют Кубок", — цитирует Клодоалдо официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Также бывший игрок назвал в качестве фаворитов мундиаля Бразилию, Англию, Францию и Аргентину.
"Жаль, что это, возможно, последний чемпионат мира для Месси. Я даже думаю, что он заслуживает того, чтобы выиграть трофей за все, что он сделал в футболе. Но я надеюсь, что этого не случится в России", — добавил он.
Ранее официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян порекомендовал украинским футбольным болельщикам не ехать в Россию на чемпионат мира 2018 года.
Газета.Ru: последние новости
Банк России представил памятную купюру к чемпионату мира по футболу СМИ: террористы угрожают атаками во время финала Лиги чемпионов в Киеве Неймар останется в "ПСЖ"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцам дали странные советы на время ЧМ-201831
ФИФА решила судьбу российских футболистов67
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Правозащитники потребовали бойкотировать ЧМ в России
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение