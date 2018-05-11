Украинских болельщиков пугают «вербовкой» на ЧМ в России

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что украинским болельщикам «нечего делать» на ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России. Об этом сообщает UATV.

Слободян подчеркнул, что отказ от поездки на чемпионат «это логично и правильно».

«И дело здесь не столько в патриотизме, сколько в уважении и памяти о тех людях, которые погибли за эти годы именно от российского оружия», — заявил он.

По его мнению, посещение ЧМ «несет дополнительные риски» для украинцев. Слободян считает, что украинцев в России попытаются «завербовать» или будут задерживать «за любое нарушение».

Представитель ведомства заключил, что «главная рекомендация» для украинцев — «болеть дома и не ехать на территорию России».

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что Россия пытается использовать Чемпионата мира по футболу «для восстановления своей репутации на международной арене». Он назвал турнир в России «чистым инструментом пропаганды», который «не имеет ничего общего со спортом». Порошенко отметил, что «каждый должен лично решать, ехать туда или нет».

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.