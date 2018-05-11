Ещё
Украинских болельщиков пугают «вербовкой» на ЧМ в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинских болельщиков пугают «вербовкой» на ЧМ в России 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что украинским болельщикам «нечего делать» на ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России. Об этом сообщает UATV.
Слободян подчеркнул, что отказ от поездки на чемпионат «это логично и правильно».
«И дело здесь не столько в патриотизме, сколько в уважении и памяти о тех людях, которые погибли за эти годы именно от российского оружия», — заявил он.
По его мнению, посещение ЧМ «несет дополнительные риски» для украинцев. Слободян считает, что украинцев в России попытаются «завербовать» или будут задерживать «за любое нарушение».
Представитель ведомства заключил, что «главная рекомендация» для украинцев — «болеть дома и не ехать на территорию России».
Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что Россия пытается использовать Чемпионата мира по футболу «для восстановления своей репутации на международной арене». Он назвал турнир в России «чистым инструментом пропаганды», который «не имеет ничего общего со спортом». Порошенко отметил, что «каждый должен лично решать, ехать туда или нет».
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавина пять раз ударили током12
Россия потерпела первое поражение на ЧМ107
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко583
Российским хоккеистам забил россиянин22
Медведев породил новый анекдот про Мутко504
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
07:07
«А кто это вообще?» Мутко поменяли на женщину
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение