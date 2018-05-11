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Кантона возвращается на поле
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Кантона примет участие в благотворительном матче 

ТАСС 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бывший нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции по футболу Эрик Кантона сыграет в благотворительном матче, организованном ЮНИСЕФ (Детским фондом ООН). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.
51-летний Кантона проведет первый матч спустя 21 год после завершения карьеры. Встреча пройдет 10 июня на домашнем стадионе "Манчестер Юнайтед" — "Олд Траффорд". Капитаном команды Кантоны, которая получила название World XI, будет восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге ямайский спортсмен Усэйн Болт. Капитаном их соперника — команды Англии — станет британский певец Робби Уильямс.
Также свое участие в матче подтвердили бывший футболист "Ливерпуля" Робби Фаулер, экс-голкипер сборной Англии Дэвид Симен, а также четырехкратный олимпийский чемпион британский легкоатлет Мо Фара.
Кантона за карьеру выступал за французские "Осер", "Марсель", "Бордо", "Монпелье", "Ним", английские "Лидс" и "Манчестер Юнайтед", в составе которого четыре раза становился чемпионом Англии, три раза — обладателем Суперкубка Англии и два раза — Кубка страны, в 2002 году он был введен в Зал славы английского футбола.
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