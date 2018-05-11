Туран дисквалифицирован на 16 матчей! Что с ним творится?

После ухода из «Барселоны» у турецкого полузащитника совсем поехала крыша.
Откуда взялась дисквалификация на 16 матчей?
В чемпионате Турции потрясающая концовка — за два тура до финиша сразу четыре команды претендуют на золотые медали. После 32 матчей лидирует «Галатасарай», набравший 69 очков, его преследуют «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир» (по 66 очков), а также «Бешикташ» (65). При этом в Лигу чемпионов попадают две команды, так что борьба за второе место не менее горячая, чем за первое.
На прошлой неделе «Истанбул Башакшехир» принимал в матче 32-го тура «Сивасспор». Игра на стамбульском стадионе имени Фатиха Терима, возглавляющего, кстати, «Галатасарай», завершилась вничью — 1:1. Естественно, этот результат категорически не устраивал хозяев. Тем более они пропустили на 90+2-й минуте в результате автогола своего голкипера Волкана Бабаджана. Ещё через две минуты случился тот самый скандальный эпизод, из-за которого Арда Туран заработал удаление и «бан».
Экс-полузащитник «Барселоны» потерял мяч на бровке, после чего стал предъявлять претензии ассистенту главного арбитра. По мнению Турана, он пропустил фол со стороны игрока «Сивасспора». Арда произнёс в адрес лайнсмена такие слова, которые мы не смогли бы опубликовать при всём желании, а затем ещё и толкнул его. Судья Ясар Кемал без раздумий достал из кармана красную карточку.
Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Arda Turan Survivor 2019 ünlüler kadrosunda… pic.twitter.com/0CGA9R5Jyo— Ata Benli (@atabenli) 4 мая 2018 г.
10 мая Федерация футбола Турции рассмотрела «дело Турана». Игроку влепили дисквалификацию на 16 матчей (10 за толчок лайнсмена, по три — за брань в сторону главного судьи и угрозы). Таким образом, звезда «Истанбул Башакшехир» пропустит два оставшихся тура нынешнего сезона и значительную часть следующего чемпионата. Помимо того, Арда оштрафован на 7,7 тыс. евро.
Как экс-игрок «Барсы» вообще оказался в неизвестной команде?
«Истанбул Башакшехир» — далеко не самый известный турецкий клуб. Он был основан в 1990 году, дебютировал в Суперлиге в 2007-м, а в прошлом чемпионате добился лучшего результата в своей короткой истории, заняв второе место. Дважды доходил до финала Кубка Турции, где уступал. В последние три сезона выступает в еврокубках. Об амбициях и финансовых возможностях клуба из Стамбула можно судить по его составу. Помимо Турана за «Истанбул Башакшехир» играют такие известные люди, как Эмре Белезоглу (капитан), Гёкхан Инлер, Гаэль Клиши и Эммануэль Адебайор (лучший снайпер). В центре обороны в игре с «Сивасспором» действовала связка хорошо нам знакомых защитников Александр Епуряну — Мануэл Да Кошта.
31-летний полузащитник вернулся на родину в январе 2018-го. Он мог перейти в родной «Галатасарай», но выбрал «Истанбул Башакшехир». Турецкий клуб взял игрока сборной в аренду у «Барселоны» на 2,5 года. По условиям договора, Арда заработает 6 млн евро плюс бонусы, а «Барса» имеет право продать его в любое трансферное окно и заплатить «Истанбул Башакшехир» небольшую часть со сделки. Новичок забил в первом же матче за новую команду, однако на этом его свершения на футбольном поле, в общем-то, закончились. У Турана 11 матчей в Суперлиге, два гола и одна голевая передача.
Это первый случай, когда Арда Туран вляпался в скандал?
Туран принадлежал «Барселоне» с лета 2015 года. Полузащитник был куплен у «Атлетико» за 34 млн евро, но из-за ограничений, наложенных ФИФА на каталонский клуб, получил право играть вместе с Лионелем Месси только в 2016-м. Карьера в «Барсе» у турецкого футболиста не сложилась. По информации испанских СМИ, ещё до начала нынешнего сезона на Турана стали оказывать давление, чтобы он побыстрее покинул сине-гранатовых, тем не менее аренда состоялась лишь в январе. Конфликт с судьёй — не первый скандал с участием Арды за последнее время. Год назад полузащитник объявил о завершении карьеры в сборной после того, как повздорил с журналистом турецкой газеты Milliyet. Туран оскорбил журналиста и схватил его за шею. В августе 2017-го возглавивший сборную Турции Мирча Луческу уговорил Арду вернуться в национальную команду, чтобы помочь ей в отборочном цикле ЧМ-2018. Туран сыграл с Украиной, Хорватией и Исландией, однако ничего особенного не показал. Полтора месяца назад полузащитник опять едва не затеял драку с журналистом. Футболиста разозлил вопрос, заданный его жене, и Арда пригрозил разбить тому голову. Что-то совсем сдают нервы у Турана после неудачи в «Барселоне», может, длительная дисквалификация успокоит?