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Сборная России потеряла вратаря перед ЧМ
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Селихов получил серьёзную травму и пропустит чемпионат мира — 2018 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Как стало известно «Чемпионату», вратарь «Спартака» Александр Селихов получил серьёзную травму ахиллового сухожилия.
Таким образом, вратарь красно-белых точно не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира — 2018 в России.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге 21 матч (все — в основном составе), в которых пропустил 18 мячей.
«Спартак» в заключительном, 30-м туре РФПЛ на своём поле сыграет с «Динамо». Встреча состоится 13 мая, начало встречи — в 14:00 мск.
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