Сборная России потеряла вратаря перед ЧМ

Селихов получил серьёзную травму и пропустит чемпионат мира — 2018

Таким образом, вратарь красно-белых точно не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира — 2018 в России.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге 21 матч (все — в основном составе), в которых пропустил 18 мячей.

«Спартак» в заключительном, 30-м туре РФПЛ на своём поле сыграет с «Динамо». Встреча состоится 13 мая, начало встречи — в 14:00 мск.