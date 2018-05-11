Сборная России потеряла вратаря перед ЧМ

Как стало известно «Чемпионату», вратарь «Спартака» Александр Селихов получил серьёзную травму ахиллового сухожилия.
Таким образом, вратарь красно-белых точно не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира — 2018 в России.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге 21 матч (все — в основном составе), в которых пропустил 18 мячей.
«Спартак» в заключительном, 30-м туре РФПЛ на своём поле сыграет с «Динамо». Встреча состоится 13 мая, начало встречи — в 14:00 мск.