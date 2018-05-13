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«Спартак» отражает душу русского человека»
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«Спартак» отражает душу русского человека» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
В заключительном туре чемпионата России по футболу определились участники Лиги чемпионов. «Спартак» минимально проиграл «Динамо» и финишировал третьим, лишившись места в групповом этапе еврокубка. ЦСКА в тяжелой игре с «Анжи» одержал победу со счетом 2:1, став серебряным призером. Наставник красно-белых Массимо Каррера заявил, что не удовлетворен результатом своей команды, а главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко поблагодарил футболистов за фантастический сезон.
Перед началом тура расклад был следующим: «Спартаку» достаточно победить «Динамо», чтобы, не оглядываясь на результат ЦСКА, сохранить за собой вторую строчку. «Армейцам» же было необходимо выиграть у махачкалинского «Анжи» и ждать подарка от бело-голубых, которым надо было отобрать очки у красно-белых.
Изначально в борьбе за Лигу чемпионов удача была на стороне подопечных Виктора Гончаренко. ЦСКА быстро забил «Анжи», а в параллельном матче «Спартак» привез в свои ворота пенальти, который реализовал нападающий «Динамо» Евгений Луценко.
Под конец первого тайма хавбек махачкалинцев Арсен Хубулов подарил надежду красно-белым, сравняв счет в матче с «армейцами», которых не устраивал даже ничейный результат. Однако ЦСКА долго и массированно атаковал, что привело к результату: Витиньо забил второй мяч в ворота «Анжи» и вновь поднял красно-синих на второе место. А команда Массимо Карреры впервые за шесть лет проиграла «Динамо», тем самым оставив себя позади «армейцев».
Наставник «Спартака» Каррера после матча прокомментировал итог сезона для команды и заявил, что не удовлетворен результатом красно-белых.
«У нас был шанс завоевать серебро и выйти напрямую в Лигу чемпионов, мы не достигли всех целей, к которым стремились. Несмотря на третье место, не думаю, что этот сезон можно назвать позитивным», — сказал Каррера.
Также итальянский специалист нашел в себе силы отметить положительные моменты в игре команды.
«Самым позитивным моментом стоит назвать беспроигрышную серию в 18 матчей, которая позволила нам подняться в таблице после неудачного начала чемпионата», — добавил специалист.
Наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов в послематчевом интервью рассказал, что у команды был особый настрой на матч со «Спартаком», а также заявил, что бело-голубые не следили за результатами параллельных матчей.
«Настраивались, как на последний бой, нам очки были не менее важны, чем «Спартаку». Мы не следили за результатами параллельных встреч. В перерыве, когда зашли в раздевалку, кто-то попытался спросить об этом, но я остановил его и сказал, что на счета в других встречах внимания не обращаем», — сказал Хохлов.
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко поблагодарил свою команду, заметив, что его подопечным удался фантастический сезон.
«Мы дошли до четвертьфинала Лиги Европы и вновь пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Это фантастический результат, спасибо команде. Нас было мало, но мы были сплоченными», — сказал специалист.
Генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев после победного матча прокомментировал ситуацию с возможным уходом из клуба ряда игроков.
«Один-два человека уже приняли решение о своем будущем. Думаю, сегодня или завтра сделаем объявление. Хочу отметить, что это никак не связано с финансовой стороной. У людей есть семьи, у них разное состояние здоровья, мы все понимаем», — заявил Бабаев.
Гончаренко также назвал конкретные имена игроков, которые уйдут из команды после завершения сезона.
«Понтус Вернблум и Георги Миланов точно покинут клуб», — отметил он.
Несмотря на поражение от ЦСКА, «Анжи» удалось избежать прямого вылета из Премьер-лиги. Команда проведет стыковые матчи против красноярского «Енисея». Главный тренер махачкалинцев Вадим Скрипченко выразил мнение, что его команда по игре не уступила «армейцам».
«Интересный матч, обе команды были мотивированы и решали свои задачи. В плане хода игры мы не уступили ЦСКА, но в исполнительском мастерстве нам надо прибавлять, они лучше реализовали свои моменты», — заявил белорусский специалист.
Легендарный советский футболист «Спартака» Никита Симонян после того, как красно-белым не удалось сохранить вторую строчку турнирной таблицы, отметил, что такой результат является полностью справедливым.
«Для «Спартака» сезон был бы блестящим и хорошим, даже если бы они заняли третье место, но выиграли бы Кубок России. Сегодня «Спартак» третий, и это справедливо, ЦСКА больше заслуживал второе место», — сказал ветеран.
Министр иностранных дел России и болельщик «Спартака» Сергей Лавров поделился своими мыслями после проигрыша команды Карреры.
«Печально, но что делать. «Спартак» отражает душу русского человека. Сегодня ты можешь быть на верху, а завтра все провалится. Я уверен, что нужно болеть за «Спартак» и дальше», — приводит его слова «Чемпионат.com».
Со следующего сезона Россия будет иметь три места в Лиге чемпионов впервые с 2011 года. Чемпион страны московский «Локомотив» и серебряный призер ЦСКА начнут свой путь с группового этапа, а «Спартак» попытается пробиться в финальную стадию турниру через квалификацию. Места в Лиге Европы по итогам сезона за собой застолбили «Краснодар», «Зенит» и «Уфа».
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