Разоблачитель России едет на ЧМ-2018

Автора фильма о существовании допинговой системы в России Хайо Зеппельта пустили в Россию для освещения чемпионата мира по футболу 2018 года. Немецкому журналисту все-таки дали российскую визу.

Немецкому журналисту Хайо Зеппельту, известному благодаря своему фильму о существовании допинговой системы в России, выдали визу для въезда на территорию страны, где этим летом пройдет чемпионат мира по футболу.

«Промежуточный успех: российская сторона только что сообщила нам, что Хайо Зеппельт сможет по крайней мере приехать на чемпионат мира — 2018. Продолжаем следить за развитием событий», — сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своем твиттере.

Zwischenerfolg: Russische Seite hat uns soeben mitgeteilt, dass @hajoseppelt zumindest zur WM einreisen kann. Setzen uns weiter für freie Berichterstattung ein. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 15 мая 2018 г.

11 мая представители немецкого телеканала ARD, обозревателем которого является Зеппельт, сообщили о недопуске своего коллеги в Россию и включении его в список персон, чье присутствие в стране является крайне нежелательным.

«Телеканал оценивает это как исключительный инцидент в истории спортивной журналистики ARD и неслыханное вмешательство в свободу прессы с точки зрения освещения крупных событий, таких как чемпионат мира», — говорится в заявлении.

После этого в дело вмешалось правительство Германии, которое выразило недовольство фактом невыдачи российской визы Зеппельту несмотря на то, что он был аккредитован для освещения событий на мундиале. В частности, представитель МИД ФРГ Мария Адебар рассказала о проведении переговоров с представителями власти России о том, чтобы решение запретить известному немецкому журналисту работать на чемпионате мира — 2018 было отменено.

«Мы на всех уровнях, в том числе через российского посольство здесь и немецкое посольство в Москве, в российском МИД, решительно выступаем за то, чтобы это решение было изменено. Процесс переговоров был начат в выходные, мы продолжаем его сейчас с целью, чтобы это решение было изменено», — приводит слова Адебар «РИА Новости».

В Международной федерации футбола (ФИФА) также прокомментировали данную ситуацию и отметили, что Зеппельт был аккредитован для работы на мундиале, потребовав от России соблюдать права сотрудников СМИ и не препятствовать их деятельности.

«Свобода прессы имеет первостепенное значение для ФИФА, и мы всегда стремимся предоставить представителям СМИ наилучшие условия для освещения всех событий под эгидой ФИФА», — говорится в сообщении.

Интересно, что позже в посольстве России в Германии опровергли информацию о запрете Зеппельту находиться на территории страны, заявив, что он сможет «как и другие журналисты» освещать матчи чемпионата мира — 2018 и события, которые будут проходить вокруг турнира.

Также в посольстве подчеркнули, что Зеппельт получил свою визу еще 7 мая.

«7 мая была действительно выдана двукратная въездная виза для освещения чемпионата мира на основании аккредитации ФИФА», — сказал пресс-атташе посольства России в ФРГ Денис Микерин.

При этом российский дипломат подчеркнул, что Зеппельт действительно находится в списке «персон нон гранта», объяснив это тем, что он на основании судебного решения был внесен в список нежелательных лиц для пребывания на территории России.

Однако, несмотря на это, разрешение на работу во время турнира ему было выдано в качестве исключения по требованию ФИФА.

Примечательно, что, приехав в Россию, Зеппельт может столкнуться с очередными трудностями:

В частности, сотрудники СК собираются узнать у автора документального фильма о допинге в России, каким образом он получил материалы для подготовки своего расследования о том, что российские спортсмены будто бы нарушили антидопинговые правила во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

Интересно, что немецкого журналиста поддержали его российские коллеги. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев выразил мнение, что Зеппельт обязательно должен посетить Россию на чемпионате мира. При этом известный российский журналист не удержался и от критики в адрес немца, назвав его деятельностью «пропагандой».