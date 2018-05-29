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Семак прокомментировал назначение в «Зенит»
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Семак прокомментировал назначение в «Зенит» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сергей Семак прокомментировал назначение на пост главного тренера петербургского «Зенита». Его слова приводятся на сайте команды.
«Сегодня я очень рад. Хочется поблагодарить "Уфу", которая предоставила мне шанс получить определенный опыт. Болельщикам, руководству, тренерскому штабу, игрокам. Ну а лично я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным», — заявил Семак.
По словам тренера, получить эту должность для него почетно и приятно. «В то же время я понимаю, насколько непросто и сложно будет. Впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас», — добавил он.
Ранее 29 мая «Зенит» объявил о назначении Семака. Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на год.
В 2014-м Семак руководил командой в качестве исполняющего обязанности. В бытность футболистом он выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 год. Вместе с командой специалист стал двукратным чемпионом России (2010, 2011/12) и выиграл Суперкубок страны (2011).
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