Манчини договорился о расторжении контракта с «Зенитом»

Решение было принято при участии руководства "Зенита" и его подруги Сильвии Фонтини, которая также является будущей женой и адвокатом Манчини. Окончательно все должно быть подтверждено 14 мая во время чрезвычайного совета "Зенита", утверждает Corriere della Sera

Также Манчини в начале следующей недели проведет встречу с Федерацией футбола Италии. Планируется, что он заключит контракт с итальянской сборной на два года.

Гонорар специалиста составит чуть менее €2 млн в год, а в его контракте будет предусмотрен бонус за выход на чемпионат Европы 2020 года.

Ранее сообщалось, что бывший тренер "Зенита" разозлился на Манчини.