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Манчини договорился о расторжении контракта с «Зенитом»
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Манчини договорился о расторжении контракта с «Зенитом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с петербургским клубом, сообщает "Советский спорт".
Решение было принято при участии руководства "Зенита" и его подруги Сильвии Фонтини, которая также является будущей женой и адвокатом Манчини. Окончательно все должно быть подтверждено 14 мая во время чрезвычайного совета "Зенита", утверждает Corriere della Sera.
Также Манчини в начале следующей недели проведет встречу с Федерацией футбола Италии. Планируется, что он заключит контракт с итальянской сборной на два года.
Гонорар специалиста составит чуть менее €2 млн в год, а в его контракте будет предусмотрен бонус за выход на чемпионат Европы 2020 года.
Ранее сообщалось, что бывший тренер "Зенита" разозлился на Манчини.
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