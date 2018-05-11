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Для собравшихся на ЧМ-2018 украинцев готовят памятку
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Для собравшихся на ЧМ-2018 украинцев готовят памятку 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Госпогранслужба и МИД Украины составят памятку для граждан страны, собирающихся приехать в Россию на чемпионат мира по футболу, рассказал агентству УНН официальный представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.
По его словам, российские спецслужбы могут готовить провокации против украинцев, поэтому МИД, Госпогранслужба и другие «заинтересованные ведомства» составят памятку о том, как вести себя в России.
«По крайней мере то, что может быть полезным при возникновении каких-то нестандартных ситуаций», — пояснил Слободян.
Ранее Олег Слободян призвал граждан Украины не ездить на ЧМ-2018 по футболу в Россию.
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