Для собравшихся на ЧМ-2018 украинцев готовят памятку

Госпогранслужба и МИД Украины составят памятку для граждан страны, собирающихся приехать в Россию на чемпионат мира по футболу, рассказал агентству УНН официальный представитель Госпогранслужбы Олег Слободян

По его словам, российские спецслужбы могут готовить провокации против украинцев, поэтому МИД, Госпогранслужба и другие «заинтересованные ведомства» составят памятку о том, как вести себя в России.

«По крайней мере то, что может быть полезным при возникновении каких-то нестандартных ситуаций», — пояснил Слободян.

Ранее Олег Слободян призвал граждан Украины не ездить на ЧМ-2018 по футболу в Россию.