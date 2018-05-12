Ещё
Президент «Локомотива» назвал имя наследника Семина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Локомотива» назвал имя наследника Семина 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент московского футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус рассказал, кто может сменить Юрия Семина на посту главного тренера команды. Слова функционера приводит RT.
"Мне нравится Олег Пашинин в качестве возможного преемника Семина. Он вдумчивый, работоспособный, постоянно учится. Не хочу никого обидеть, но в ментальном восприятии Олег мне ближе всех", — сказал Геркус.
Ранее Семин прокомментировал отсутствие полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова в составе сборной России по футболу на чемпионат мира — 2018.
Газета.Ru: последние новости
Экономический кризис помешает президенту Аргентины посетить чемпионат мира Лунев восстановился от травмы и готов помочь сборной Немецкое телевидение заявило об отказе Зеппельту во въезде в Россию
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцев решили защитить от провокаций России51
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко603
Глава Аргентины отказался от поездки на ЧМ-20183
Медведев породил новый анекдот про Мутко507
Россияне вступились за фигуристку Медведеву4
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение