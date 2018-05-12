Президент «Локомотива» назвал имя наследника Семина 

Президент московского футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус рассказал, кто может сменить Юрия Семина на посту главного тренера команды. Слова функционера приводит RT.
"Мне нравится Олег Пашинин в качестве возможного преемника Семина. Он вдумчивый, работоспособный, постоянно учится. Не хочу никого обидеть, но в ментальном восприятии Олег мне ближе всех", — сказал Геркус.
Ранее Семин прокомментировал отсутствие полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова в составе сборной России по футболу на чемпионат мира — 2018.