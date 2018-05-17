«Зенит» заинтересован в услугах Бенитеса 

По информации Evening Standard, помимо ряда различных европейских клубов, в услугах Бенитеса заинтересован «Зенит», который покинул Роберто Манчини.
Отмечается, что сам 58-летний испанский специалист предпочитает остаться в Англии. Кроме того, «Вест Хэм» готов сделать предложение Бенитесу после того, как из клуба уволился Дэвид Мойес.
Под руководством Бенитеса «Ньюкасл» год назад вышел в премьер-лигу, а в минувшем сезоне занял десятое место.
На пост главного тренера «Зенита» претендуют Сергей Семак («Уфа»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Маурицио Сарри («Наполи») и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).