«Зенит» заинтересован в услугах Бенитеса

По информации Evening Standard, помимо ряда различных европейских клубов, в услугах Бенитеса заинтересован «Зенит» , который покинул Роберто Манчини

Отмечается, что сам 58-летний испанский специалист предпочитает остаться в Англии. Кроме того, «Вест Хэм» готов сделать предложение Бенитесу после того, как из клуба уволился Дэвид Мойес

Под руководством Бенитеса «Ньюкасл» год назад вышел в премьер-лигу, а в минувшем сезоне занял десятое место.