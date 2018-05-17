Ещё
«Зенит» заинтересован в услугах Бенитеса
Далее:
Читайте также:
Ещё
Начинается матч между Россией и Канадой
Начинается матч между Россией и Канадой

«Зенит» заинтересован в услугах Бенитеса 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Reuters
По информации Evening Standard, помимо ряда различных европейских клубов, в услугах Бенитеса заинтересован «Зенит», который покинул Роберто Манчини.
Отмечается, что сам 58-летний испанский специалист предпочитает остаться в Англии. Кроме того, «Вест Хэм» готов сделать предложение Бенитесу после того, как из клуба уволился Дэвид Мойес.
Под руководством Бенитеса «Ньюкасл» год назад вышел в премьер-лигу, а в минувшем сезоне занял десятое место.
На пост главного тренера «Зенита» претендуют Сергей Семак («Уфа»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Маурицио Сарри («Наполи») и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).
Советский спорт: последние новости
Игорь Денисов рассказал, как чуть не подрался с Черчесовым в душе Хуанфран: Еще один трофей для наших болельщиков Кучаеву завтра будет сделана операция в Германии
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ80
Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым54
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке45
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением7
Начинается матч между Россией и Канадой6
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение