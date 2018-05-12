Чердаки и подвалы домов около московских стадионов проверят перед ЧМ‑2018

Проверку чердачных и подвальных помещений в жилом секторе вблизи стадионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018, проведут в рамках обеспечения антитеррористической защищенности в Москве, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Народные дружинники и активисты общественных пунктов охраны правопорядка принимают непосредственное участие в проверках чердачных и подвальных помещений в рамках обеспечения антитеррористической защищенности жилого сектора. В преддверии чемпионата мира по футболу особое внимание уделяется территориям, находящимся в непосредственной близости от стадионов, где будут проходить матчи мундиаля», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники Московского городского штаба народной дружины будут задействованы в обеспечении безопасности и правопорядка на прилегающих к стадионам территориях, их точное количество будет определено непосредственно перед началом матчей.

«Основная задача дружинников — предотвращение совершения правонарушений, то есть выявление возможных беспорядков, проведение разъяснительных бесед с нарушителями, содействие органам государственной власти города Москвы и правоохранительным органам , участие в спасательных мероприятиях в случае чрезвычайных происшествий», — сказал представитель пресс-службы.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».