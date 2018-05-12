«Кубань» снимется с ФНЛ из-за долгов

«Кубань» снимется с розыгрыша ФНЛ из-за долгов, которые составляют около трех миллиардов рублей.

По данным источника, клуб должен футболистам зарплату за три-пять месяцев.

«Кубань» снимется с розыгрыша ФНЛ. Долги клуба составляют около трех миллиардов рублей», — приводит «Р-Спорт» слова своего источника.

В пятницу у команды должно было состояться собрание с вице-губернатором Краснодарского края и куратором клуба Андреем Коробкой , но чиновник не приехал.

В субботу «Кубань» сыграла вничью с «Томью» (3:3) в 38-м туре ФНЛ и заняла итоговое девятое место.

Если «Кубань» снимется с ФНЛ, в лиге может остаться «Ротор-Волгоград», занявший 17-е место.