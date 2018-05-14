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Два футболиста РФПЛ попали в расширенный список сборной Хорватии на ЧМ-2018
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Два футболиста РФПЛ попали в расширенный список сборной Хорватии на ЧМ-2018 

Газета.Ru 14 мая 2018
Фото: Газета.Ru
В расширенный состав сборной Хорватии по футболу на чемпионат мира 2018 года вошли два игрока Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает ТАСС.
Помочь своей сборной на мировом первенстве смогут защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука и полузащитник "Спартака" Марио Пашалич.
На чемпионате мира — 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, хорваты в группе D сыграют со сборными Аргентины, Исландии и Нигерии.
В текущем сезоне в составе чемпиона РФПЛ «Локомотива» Чорлука провел шесть матчей, но результативными действиями не отметился.
Хорватский полузащитник «Спартака» Пашалич сыграл за красно-белых в 21 встрече, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что пойманный на допинге капитан сборной Перу попал в заявку на ЧМ-2018.
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