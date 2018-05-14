Два футболиста РФПЛ попали в расширенный список сборной Хорватии на ЧМ-2018

В расширенный состав сборной Хорватии по футболу на чемпионат мира 2018 года вошли два игрока Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Марио Пашалич. Помочь своей сборной на мировом первенстве смогут защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука и полузащитник "Спартака"

На чемпионате мира — 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, хорваты в группе D сыграют со сборными Аргентины, Исландии и Нигерии.

В текущем сезоне в составе чемпиона РФПЛ «Локомотива» Чорлука провел шесть матчей, но результативными действиями не отметился.

Хорватский полузащитник «Спартака» Пашалич сыграл за красно-белых в 21 встрече, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что пойманный на допинге капитан сборной Перу попал в заявку на ЧМ-2018.