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Российский вратарь сменил футбольное гражданство
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Российский вратарь сменил футбольное гражданство 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский вратарь Давид Юрченко, выступающий за «Тосно», согласился выступать за сборную Армении. Об этом сообщает АРКА.
«Вчера мы получили ответ Юрченко о том, что если мы пришлем ему официальное приглашение, он приедет», — заявил президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян.
32-летнего россиянина неоднократно приглашали выступать за национальную команду Армении. Сообщается, что мать игрока — армянка. Одной из причин того, что Юрченко не давал своего согласия ранее, являлась боязнь игрока приобрести в России статус легионера.
С 1996 по 2016 ворота сборной Армении защищал другой россиянин Роман Березовский. В России голкипер известен своими выступлениями за московское «Динамо» и питерский «Зенит».
В составе «Тосно» Юрченко стал обладателем Кубка России 2017/2018. В финале клуб из Ленинградской области оказался сильнее курского «Авангарда».
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