Российский вратарь сменил футбольное гражданство

Российский вратарь Давид Юрченко , выступающий за «Тосно», согласился выступать за сборную Армении. Об этом сообщает АРКА.

«Вчера мы получили ответ Юрченко о том, что если мы пришлем ему официальное приглашение, он приедет», — заявил президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян.

32-летнего россиянина неоднократно приглашали выступать за национальную команду Армении. Сообщается, что мать игрока — армянка. Одной из причин того, что Юрченко не давал своего согласия ранее, являлась боязнь игрока приобрести в России статус легионера.

С 1996 по 2016 ворота сборной Армении защищал другой россиянин Роман Березовский . В России голкипер известен своими выступлениями за московское «Динамо» и питерский «Зенит»

В составе «Тосно» Юрченко стал обладателем Кубка России 2017/2018. В финале клуб из Ленинградской области оказался сильнее курского «Авангарда».