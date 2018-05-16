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«Атлетико» выиграл Лигу Европы
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«Атлетико» выиграл Лигу Европы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Испанский «Атлетико» обыграл французский «Марсель» в финале Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в среду в Лионе и завершилась со счетом 3:0. Дублем отметился нападающий «Марселя» Антуан Гризманн, забивший мячи на 21-й и 49-й минутах. Окончательный счет во встрече на 88-й минуте установил капитан французской команды Габи Фернандес.
Таким образом, «Атлетико» стал победителем Лиги Европы и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. В испанском чемпионате команда заняла второе место.
В полуфинале «Атлетико» обыграл английский «Арсенал». В первой встрече 1/2 финала главный тренер испанцев Диего Симеоне был удален за споры с арбитром и получил четырехматчевую дисквалификацию, вследствие чего не смог руководить командой во время финала.
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