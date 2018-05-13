При подготовке к ЧМ-2018 в Москве проверят чердаки и подвалы

В столице проверят все подвалы и чердачные помещения зданий, расположенных рядом со стадионами, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу. Эти меры проведут в рамках обеспечения антитеррористической защищенности.

«В преддверии чемпионата мира по футболу особое внимание уделяется территориям, находящимся в непосредственной близости от стадионов, где будут проходить матчи мундиаля», — цитирует Агентство городских новостей «Москва» пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Отмечается, что к проверке привлекут народных дружинников и активистов общественных пунктов охраны правопорядка.

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