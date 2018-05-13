Ещё
При подготовке к ЧМ-2018 в Москве проверят чердаки и подвалы
Далее:
Читайте также:
Ещё

При подготовке к ЧМ-2018 в Москве проверят чердаки и подвалы 

Москва меняется 13 мая 2018
Фото: Москва меняется
В столице проверят все подвалы и чердачные помещения зданий, расположенных рядом со стадионами, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу. Эти меры проведут в рамках обеспечения антитеррористической защищенности.
«В преддверии чемпионата мира по футболу особое внимание уделяется территориям, находящимся в непосредственной близости от стадионов, где будут проходить матчи мундиаля», — цитирует Агентство городских новостей «Москва» пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Отмечается, что к проверке привлекут народных дружинников и активистов общественных пунктов охраны правопорядка.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение При подготовке к ЧМ-2018 в Москве проверят чердаки и подвалы появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
В Москве прошел контрольный матч с Кипром молодежной сборной России В июле поступят в продажу новые карты «Тройка-Подорожник» В Москве могут создать цикл передач о массовых спортивных мероприятиях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер бил палкой и ставил капельницы»5
Грид-герлз возвращаются13
Опубликован официальный гимн ЧМ-201811
РФ согласилась с выводами Макларена о допинге3
Футбольный талант умер, помочившись в канал144
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Баскетбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение