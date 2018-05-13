Лучший бомбардир «Интера» готов покинуть клуб

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди сообщил, что при необходимости он готов покинуть команду, сообщает "Советский спорт"

"Повторяю это каждый год — я поговорю с руководством клуба. Если так будет лучше для команды, я безусловно готов остаться. Иначе мне придется покинуть "Интер".

Я всегда стараюсь делать то, что лучше для клуба и команды. Когда сезон закончится, мы поговорим и решим, как поступить в сложившейся ситуации", — цитирует Икарди Sky Sport Italia.

Ранее Икарди поделился мнением о поражении своей команды от "Сассуоло".