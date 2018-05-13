«Уфа» и «Тосно» объявили стартовые составы 

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Тосно» на матч заключительного тура российской Премьер-Лиги.
Стартовые составы матча #УфаТосно
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«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Чернов, Сухов, Никитин, Засеев, Сафрониди, Карп, Кротов, Фатаи.
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Скворцов, Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Рикардиньо.
Запасные: Опарин, Сухарев, Миюшкович, Кутин, Макаров, Палиенко, Жигулёв, Трошечкин, Мелкадзе, Труич.