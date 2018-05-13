Балотелли может оказаться в Германии

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может стать игроком дортмундской "Боруссии", сообщает Mediaset.

По сведениям издания, новым наставником немецкого клуба станет нынешний главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр и он рассматривает вариант с тем, чтобы взять форварда с собой. Также Балотелли входит в сферу интересов "Ромы", "Торино", "Марселя" и "Локомотива".

Контракт итальянца с "Ниццей" истекает этим летом и он станет свободным агентом.

В этом сезоне 27-летний Балотелли провел 36 матчей и забил 24 гола.