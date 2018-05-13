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Балотелли может оказаться в Германии
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Балотелли может оказаться в Германии 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может стать игроком дортмундской "Боруссии", сообщает Mediaset.
По сведениям издания, новым наставником немецкого клуба станет нынешний главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр и он рассматривает вариант с тем, чтобы взять форварда с собой. Также Балотелли входит в сферу интересов "Ромы", "Торино", "Марселя" и "Локомотива".
Контракт итальянца с "Ниццей" истекает этим летом и он станет свободным агентом.
В этом сезоне 27-летний Балотелли провел 36 матчей и забил 24 гола.
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