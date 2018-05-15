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Каррера высказался о конфликте с Глушаковым
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Тренер «Спартака» Каррера высказался о конфликте с Глушаковым 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный «твиттер» «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера опроверг появившуюся в СМИ информацию о конфликте с капитаном команды Денисом Глушаковым, передает Sport24.
"У меня не было конфликта с Глушаковым. Я просто вынужден делать другой выбор. Естественно, кто-то может быть недоволен, что не играет, но по сути конфликта нет", — заявил он.
Также итальянский специалист признался, что недовольство запасных игроков сказалось на результатах команды.
"Я ощущаю недовольство игроков, которые не играют. Это может быть одной из проблем. Когда футболист не играет, он не ощущает себя частью команды. В прошлом сезоне было наоборот: игроки думали о команде, о едином целом. У нас не было зависти", — заключил Каррера.
Ранее сообщалось, что тренер "Спартака" Каррера взял на себя ответственность за результаты в РФПЛ.
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