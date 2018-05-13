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Гончаренко: ЦСКА провел фантастический сезон
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Гончаренко: ЦСКА провел фантастический сезон 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Московский ЦСКА с учетом выступления в еврокубках и чемпионате России по футболу провел фантастический сезон. Об этом сказал на пресс— конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
ЦСКА в воскресенье обыграл "Анжи" в матче последнего, 30-го тура чемпионата со счетом 2:1. Армейцы заняли второе место, что позволит им выступить на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
"Сложный матч был. Достаточно тяжело вышли на поле после первого тайма, много кричали друга на друга, но, думаю, это нормально с учетом степени ответственности игры, нам не хватало движения. Когда ты проводишь много игр, невозможно гарантировать, что каждый тур ты будешь играть на такой скорости, как в матче с "Арсеналом" (армейцы обыграли туляков в 29-м туре со счетом 6:0 — прим. ТАСС). А так, может быть, нам стоило взвинтить темп после гола Ахмеда Мусы, но мы, наверное, решили, что доедем, однако "Анжи" уперся; претензий предъявлять не могу, потому что был очень тяжелый сезон", — поделился впечатлениями Гончаренко.
"А так, мы дошли до четвертьфинала Лиги Европы и вновь пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Это фантастический результат, спасибо команде. Нас было мало, но мы были сплоченными", — добавил он.
ЦСКА восьмой раз подряд вошел в тройку призеров по итогам сезона РФПЛ. Последний раз армейцы не смогли выиграть медали чемпионата России в 2009 году, когда заняли пятое место. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко провел первый полноценный сезон во главе команды. Белорусский специалист возглавил клуб в декабре 2016 года и привел команду к серебряным медалям чемпионата сезона-2016/17.
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