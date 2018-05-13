Гончаренко: Вернблум и Миланов покинут ЦСКА

Гончаренко: футболисты ЦСКА Вернблум и Миланов покинут клуб

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, что полузащитники Понтус Вернблум и Георги Миланов покинут клуб. Об этом сообщает ТАСС.

"Понтусу слова благодарности, он был нашим двигателем, нашей энергией, бескомпромиссно играл, для нас это потеря, но в футболе приходится расставаться.

Тот костяк, который был на протяжении долгих лет, постепенно сходит с дистанции, Миланов тоже уходит, с остальными игроками продолжаем переговоры, посмотрим, к чему это приведет. ", — сказал Гончаренко.

Ранее Гончаренко подвел итоги прошедшего сезона для московской команды.